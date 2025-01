ANDREW H.C LEE Hiina ja Venemaa halli tsooni taktikad on üha suuremaks ohuks

Need taktikad, mis ei küündi päris sõjaliseks konfliktiks, hõlmavad sabotaaži, spionaaži ja muid varjatud agressiooni vorme ja on suureks ohuks piirkonna turvalisusele ja stabiilsusele. Kuna need ohud on suurenemas, ei ole Taiwani ja Läänemere piirkonna riikide koostöö ja nende ühiste probleemide lahendamine olnud kunagi varem nii kriitilise tähtsusega.