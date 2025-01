Sündimust vaadates peaks kahanemine olema veelgi kiirem, aga kuna keskmine eluiga on kasvanud, on pilt veidi parem. Samas ei saa keskmine eluiga enam palju kasvada ja oodata on elanike arvu vähenemise kiirenemist. Seda kõike arvestades võib eeldada, et järgmise kümne aastaga väheneb Eesti elanike arv kuuekümne tuhande inimese võrra. Seda on rohkem, kui on Narvas elanikke. Rohkem kui pool Tartut. Ja kümme aastat on väga lühikene aeg.