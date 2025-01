ANDREI KUZITŠKIN Pilk venemaalase ostukorvi: aastane hinnatõus on raputav

Ametliku statistika järgi on elu Venemaal aastaga kallinenud 10 protsenti – just selle tasemeni kiirenes inflatsioon, planeeritud väärtus oli 4,5 protsenti. Köögiviljad ja piimatooted andsid hinnatõusule olulise panuse. Kartulid kallinesid kaks korda, kapsas ja sibul 50 protsenti, või 50 protsenti ning joogipiim ja hapukoor 20 protsenti. Samal ajal langes kanamunade ja tatra hind 10 protsenti.

Kuid need on ametlikud andmed. Et teada saada, kuidas toiduhinnad Venemaal tegelikult muutunud on, pöördusin oma allikate poole Magadanis, Irkutskis, Tomskis, Novosibirskis, Jekaterinburgis, Tjumenis, Stavropolis, Voronežis, Peterburis ja Moskvas. Saadud teavet ja toidupoodides tehtud fotosid uurides jõudsin järeldusele, et toiduainete hinna inflatsioon on oluliselt kõrgem, kui ametlikud andmed kinnitavad.​