Detsembris alustati Rakvere metsas sanitaarraidega, mille kohta ilmus samal nädalal Virumaa Teatajas ka teadaanne: «Rakvere linna tellimusel ja keskkonnaameti loal alustati sel nädalal linna metsades sanitaarraiet, et likvideerida ohtlikuks muutunud puud.»

Tegu on kogukonnametsaga, mis piirneb elamurajooniga. Mina ja paljud teised peavad seda oma kodumetsaks. Minu vanavanemate maja asub selle metsa veerel ja mängisin nende puude vahel suure osa oma lapsepõlvest. See mets on mind läbi elu hoidnud ja toetanud ning kogu selle aja jooksul pole seal leidnud aset kordagi sellist traagikat nagu praegu.