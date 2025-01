JUHTKIRI Trumpi uus aeg

Postimees ei tea, mis hakkab juhtuma järgmise nelja aasta jooksul, kuid tuleb arvestada, et Trumpi presidendiks valimise näol on tegemist ameeriklaste tahteavaldusega ja sellega peame arvestama meiegi. Me peame hoidma ameeriklastega häid suhteid, sest kui vaadata Euroopa sõjalist nõrkust ja ositi ka suutmatust seda tugevdada, on selge, et USA on ainus jõud, kes suudaks meid Vene agressiooni eest kaitsta.