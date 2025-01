Niimoodi arvab vähemalt Lääne-Harju vallavalitsus, sest just sellise nime all peetigi 17. jaanuaril 2025. aastal Padise rahvamajas uusaastapidu. Et meil meelest ei läheks, kui lahe siis ikkagi oli, olid kutsel juures kolhoositarideks riietunud lõbusad daamid üleskutsega, et kohapeal antakse parima kostüümi eest üllatusauhind. Ei puudu ka kohane loosung, nagu «Töö annab leiba ja ületab viletsuse – AU TÖÖLE».