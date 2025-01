Vaiko Tigane Neljarealised teed? Jäägem kahe jalaga maa peale...

Et teedeehitajad soovivad oma leiba säilitada, on täiesti arusaadav. Küll aga vajaks lahtimõtestamist küsimus, miks ja kuhu on suurel osal inimestest kogu aeg kiire – seda nii tööle kui koju sõites, nagu ka kõikvõimalike muude asjaajamistega. Oma päevakava adekvaatselt korraldavale inimesele võib jääda mulje, justkui oleks ta luuser, et mitte kuhugi pole kogu aeg vaja kiirustada. Analüüsin maanteedel toimuvat ligi kahe miljoni kilomeetri (50 000 kilomeetrit aastas) läbinu vaatevinklist.