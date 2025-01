Donald Trumpi teine ametiaeg USA presidendina tõotab tulla sama vastuoluline ja ettearvamatu kui tema esimene. Kui varem oli tema tegevus tihti ootamatu ja harjumuspäraseid poliitilisi mängureegleid rikkuv, siis teisel ametiajal on Trumpil selgelt rohkem kogemusi ja teadlikkust sellest, kuidas oma eesmärke saavutada. Ja eesmärke on tal palju. Üheks märgilisemaks näiteks on see, et Trumpi sõnul on tal 200 määrust juba ette valmistatud (veel enne ametivande andmist), ehk nii kui ta ovaalse kabineti laua taha istub, hakkab lajatama.