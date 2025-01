RAUL EAMETS Tegelikult piisaks ainult kolmandast sambast

Soovitan keerulised tootluse arvutused kõrvale jätta ja lähtuda lihtsast talupojatarkusest oma pensionisäästude tootlikkuse hindamisel. Igaüks saab vaadata, kui palju ta on fondidesse raha pannud ja kui palju seal praeguseks raha on. Lihtne matemaatiline arvutus annab teada kasvuprotsendi. Oletame näiteks, et kümne aastaga on raha kasv olnud 38 protsenti. Minnes statistikaameti kodulehele, näeme, kui palju on samal ajal kasvanud tarbijahinnaindeks. Kui hinnakasv on olnud näiteks 52 protsenti ja fondide väärtus on kasvanud 38 protsenti, siis reaalne väärtus on kahanenud 14 protsenti ehk inflatsioon on teie säästetud rahast osa lihtsalt ära söönud. Need arvud on illustratiivsed, kuigi mitte päris suvalised, sest on võetud elust enesest. Igaüks peaks leidma ise oma vastavad andmed. Näiteks aastatel 2021–2014 tõusid hinnad 42 protsenti.