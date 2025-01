Kui president mõtleb oma peamisele tööülesandele, siis see peaks olema kantud põhiseaduse preambuli vaimust. Preambuli juhtmõte ütleb, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Nüüdseks on selgeks saanud, et ei piisa üksikutest väga headest mõtetest, kui isegi neid ellu ei viida. Või mis veel hullem, neid naeruvääristatakse ja pööratakse tagasi, kuna need ei too poliitikutele valimistel hääli. Sündimust toetavate meetmete tulemus ei ole realiseeritav konkreetse valija jaoks järgmisel valimisperioodil. Sündiv põlvkond annab ju hääli alles 18 aasta pärast.