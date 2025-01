RAINER SAKS Venelaste kaotused on kasvanud enneolematutesse kõrgustesse

Öeldu kinnitab neid meedias ilmunud infobitte, mille kohaselt president Turmpi meeskond on aru saanud, et sõda kiiresti lõpetada ei ole võimalik. Mike Waltzi nimetatud peamised väljakutsed kõnelevad täiesti adekvaatsest olukorra analüüsist. Kindlasti on positiivne, et sellises olukorras on loobutud varasemate aegade väljaütlemiste bravuurikusest ning ei pakuta kergekäeliselt välja suvalisi lahendusi. Seni öeldu põhjal võib järeldada et president Trumpi arvates on oluline viia lähematel aegadel läbi üks isiklik kohtumine Venemaa presidendiga ning enne seda üritatakse olla oma avaliku retoorikaga võimalikult tagasihoidlikud.