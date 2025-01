KALEV KALLEMETS Tuumajaam – tõsine samm Eesti energiasõltumatuse tagamiseks

Tuumaenergia teema muutub üha olulisemaks, kuna Balti regioonis on energiadefitsiit ja elektriühendused on liigagi tihti kahjustatud. See tuletab meelde, et iga riik peaks tagama oma energiajulgeoleku, kusjuures rohepöörde kontekstis peaks kohalik energia olema CO2-vaba ja arvestades meie kliimat, ka ilmastikust sõltumatu.