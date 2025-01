TOOMAS ALATALU Uus geopoliitiline seis

Jutt on kogu rahvusvahelise otsustamisprotsessi kiirenemisest – 11 aastat sõdimist ühes kohas (Ukraina) erinevate siltide varjus (tundmatud mehikesed, sõjaline erioperatsioon, piiratud sanktsioonid jmt) on ikka liig mis liig, sest kogu muu maailm lihtsalt arenes edasi, tegi kvaliteedihüppeid ja ümberrivistumisi, mistõttu üleüldine seis 2025. aastal on midagi muud, kui see oli 2014. Seda just suurriikide endi suhetes. Juba ainuüksi see, et ühe suure sõja kõrvale tekkis selle venimise toel teine sõda (Iisrael-Hamas), mis eemalt moonutas Vene-Ukraina vastasseisu ja sünnitas uued geopoliitika kolded Läänemerel ja Lähis-Idas. Täna on mõistagi selge, et niisugust lisa tulnuks vältida. Lähis-Idas aga tõusis ootamatult varjust esiprobleemiks Süüria ja kuigi viimase hetkeni tundus, et kõik on n-ö kontrolli all ja suured teavad, millega asi lõpeb, siis lahendus oli ikkagi rabav – võitis see, kellelt seda ei oodatud.