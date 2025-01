Lihtsalt öeldes on meil kaks äärmuslikku varianti kõrghariduse rahastamisel. Ühes ääres on see süsteem, mis täna kehtib, õigemini kehtis. Nimelt tasuta kõrgharidus, kus kõrgkooli võimalus lisaraha teenida on suhteliselt piiratud, võib olla ainult välistudengid peaksid maksma. «Tasuta» tähendab seda, et selle maksab kinni maksumaksja. Sellest süsteemist on tasahilju loobutud ja järjest rohkem on tasuline õpe tulnud ka eestikeelsetesse õppekavadesse, eriti magistriõppes.