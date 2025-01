Sisendhindade kallinemise ja investeeringuvajaduste tõttu on teatav hinnatõus muidugi mõistetav, kuid täiesti arusaamatuks jääb seejuures Elroni valik tõsta hindu enim just maapiirkondade inimestele ja jätta suurte linnade vahel liikuvad jõukamad kliendid hinnatõusust praktiliselt puutumata. Regionaalpoliitiliselt on tegemist väga lühinägeliku otsusega.