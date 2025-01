RAINER SAKS Saksa väljaanne maalib Ukraina sõjast tagurpidi pildi

Kõigepealt ei rahulda Venemaa juhtkonda niivõrd aeglane edenemise tempo rinnetel ning armeelt nõutakse märksa kiiremat tulemust, et saavutada kontroll kogu Ukraina üle. Rinnetel ei ole Venemaa kaitsetööstuse toodangu tõusu seni märgata. Järjest vähem kasutatakse soomustehnikat ja suurtükiväge, mis peaksid kõikide plaanide kohaselt moodustama Vene armee maavägede põhilise löögijõu. Kuigi Ukraina luureallikad on käesoleval aastal avaldanud mõnevõrra vastuolulisi arve Ukraina vastu sõdiva väekontingendi suuruse kohta, võib öelda, et 2024. aasta jooksul ei ole Ukrainas sõdivate vägede hulk väga olulisel määral enam kasvanud.