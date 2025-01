KRISTJAN JÄRVAN Gaasielektrijaam Venemaa piiri ääres on julgeolekurisk

Riigikontrolli värske audit tõi esile tõsise probleemi: Eesti elektrivarustust tagavate objektide kaitse pole piisav. Ainult ühe objekti kaitseks on kehtestatud selged nõuded, mis tulenevad riigikaitseobjekti staatusest. Kõik teised peavad ise otsustama, kuidas ennast kaitsta, kuigi need on olulised kogu Eesti elektrivarustuse tagamiseks.