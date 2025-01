RIHO TERRAS Mida on meil õppida Estlink 2 kaabli lõhkumisest? Ettepanekud Läänemere turvalisuse tõstmiseks

Alliansi peasekretär Mark Rutte on lubanud tugevdada kaitset Läänemerel, rootslased on esimesed kolm alust selle ülesandega juba ka välja saadetud. Läänemere riikidest on just Rootsil suurim ja võimsaim laevastik – sajanditepikkuse meretraditsiooniga rahvana on nad kahtlemata merenduse kõrgliigas.

Küll peame korra mõtlema, kas sõjalaevad on parim variant tsiviilülesannete täitmiseks. Tõsi, Läänemerel on väga ebamugav sõita, ta on keeruline ja tormine, seda kehvem on seda teha väikeste laevadega. Ja selge on, et Venemaa varilaevastikuga tuleb tegeleda. Kuid teha seda suurte sõjalaevadega? Meenub mõne aasta tagune rändekriis Euroopas, kui ajasime mööda Vahemerd immigrante taga raketikandjate ja fregattidega...