Enne inauguratsiooni toimunud telefonikõne on vormilises mõttes oluline, sest näiteks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ei ole president Trump otse suhelnud ja vähemalt avalikult üritab Venemaa jätta muljet, et pea enne inauguratsiooni president Trumpiga suhtlemist vajalikuks. President Trump on võrreldes varasemate aastatega olnud Hiina-suunalise retoorikaga tagasihoidlikum ning mõlema poole kommentaarid telefonikõnele olid napid ja emotsioonitud.