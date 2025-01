KARL PAJUSALU Eesti raamatu ja kirjakeele juured

Neist keeltest üks pidi olema eesti keel, tõenäoliselt oli see küll tollasel Liivimaal kõneldud lõunaeesti ehk Tartu keel. Võib küsida, kas see üksik teade raamatust, mida hiljem pole leitud, on ikka piisav alus väita nii pikka eesti raamatu ja kirjakeele iga. Siiski võime tänu eesti keeles endas talletunud andmetele olla kindlad, et eestikeelne kirjasõna on vähemalt viissada aastat vana, pigem vanemgi. Ka sõna raamat tuli eesti keelde palju varem.