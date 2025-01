Õige vastus: me oleme arvatud pooletoobiste hulka ja seda on teinud meie kõige olulisem liitlane – Ameerika Ühendriigid oma homme veel viimast päeva ametis oleva presidendi Joe Bideni otsusega. Meist on saanud digitaalne eesriie lääne ja ida vahel.

Õnneks või kahjuks – kuidas just võtta, kas kahjurõõmust või murest lähtuvalt, on neid «pooletoobiseid» ikka veelgi. Jutt käib sellest, millistele riikidele Ühendriigid on valmis lubama tippkiipide müüki, millel jooksutada tehisaru, millele ka keelemudelite õpetustarkust edasi anda. On riigid, kellele kõik see kättesaadav – meie naabrusest Soome, Norra, Rootsi ja Taanigi. Kuid Ida-Euroopa on pooletoobised, aga seda on ka Šveits ja Portugal? See teadmine tuli nädalapäevad tagasi, kui Bloomberg trükkis ära «uue maailma» lapiteki.