Numbrid näitasid selgelt, et Eesti elanikkond kasvab eelkõige sisserände arvelt ning loomulik iive on püsinud pikka aega negatiivne. Mida siis teha, et põlisrahvas jääks püsima ning tagatud oleks põhiseaduses välja toodud eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade?