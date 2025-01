JUHTKIRI Automaks näib jäävat orvuks

USA president John F. Kennedy on öelnud: «Võidul on sada isa, kuid kaotus on vaeslaps». Muidugi laenas Kennedy selle ütluse antiigist, sest Vana-Rooma ajaloolane ja kõnemees Tacitus (eluaastad u. 55–120) on lausunud sarnaselt: «Sõja puhul on üks ebaõiglane asi: võitu soovivad enda nimele kirjutada kõik, ebaedu on aga üksi».