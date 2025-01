NÄDALA NÄGU Maratonijooks ameerika mägedel võib alata

​Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200), kes valis ja esitas kinnitamiseks peaprokuröri kandidaadi, märkis, et «Astrid Asi on tõestatult tugevate juhiomadustega, väga suurte teadmistega karistusõiguse vallas ja juhtinud justiitsministeeriumis vastavat suunda ning töötanud varem nii prokuratuuris kui ka kohtunikuna – kõik vajalikud oskused ja teadmised on tal tipptasemel olemas.» Lisaks tõi ta välja, et teiste väga heade kandidaatidega võrreldes on Asil olemas ka magistrikraad IT alal ning ta tunneb hästi IT õigust. «Ta on ka töötanud erasektoris ja näinud tehnoloogilisi muutusi, teab, mida tehnoloogiline maailm tähendab. Ta on vedanud kohtutes töögruppi, mis tegelebki IT- tehnoloogiate kasutuselevõtuga, et inimesed saaksid õiglased kohtuotsused kiiremini kätte. See kergendaks oluliselt ka kohtunike tööd.»