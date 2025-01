RAIVO KOKSER Tead, mis sul kraanist jookseb? Meie joogivesi on ohtlikum kui arvame

Administreerimisega ei saa muuta, et ammutame vett loodusest ja vee kvaliteet erineb sõltuvalt asukohast.

Joogivee kohta leviv peamine müüt räägib, et Eestis võib igal pool kartmatult otse kraanist juua. Üha sagenevad kohalikud veekriisid näitavad, et see pole nii, kirjutab ettevõtja Raivo Kokser.