Meil on punarind enamasti arglikuvõitu metsalind, Lääne-Euroopas on paljud punarinnad seadnud end sisse linnadesse ja vaatavad pargis piknikut pidavatele inimestele meetri kauguselt julgelt silma.

Oktoobri lõpul rändavad meie punarinnad tavaliselt Vahemere äärde ja selleks on neil hea põhjus: isegi Inglismaal, kus punarinnad elavad aasta ringi, kirjutatakse nende kohta, et pikemat aega kestev külm talveilm on neile tappev ning pakaseöödel peab linnuke põletama kuni kümme protsenti oma kehakaalust üksnes oma keha soojana hoidmiseks. Aga Briti külm tähendab paari miinuskraadi, paarikümne pakasepügala üleelamiseks kulub energiat vähemalt topelt niipalju.