AEGRUUM Väljavenitatud majad – võimalik ainult Valgas

19. ja 20. sajandi vahetusel arvestatavaks raudteesõlmeks ja tööstuskeskuseks kujunenud Valga kasvas jõudsasti, mõnda aega oli see koguni Eesti kõige kiiremini paisuv linn, seda nii rahvaarvu kui ka majade hulga ja hoonestatud territooriumi poolest. Vist kusagil mujal Eestis ei avaldunud tööstuslikule pöördele järgnenud sotsiaalsed ja majanduslikud protsessid nii kujukalt.

19. sajandi keskel oli Valgas 4200 elanikku, aastal 1897 aga ligi 11 000 ja Esimese maailmasõja lõpuks juba 20 000 asukat. Tõsi, tsaariajal on muidugi Valgat koos teisele poole tänast Läti piiri jääva Valkaga ühtseks linnaks loetud, kuid ikkagi on need tohutud arvud!