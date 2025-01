AK KIRJANDUSKOOL Juhan Kunderi muinasjutud

Eesti Kirjameeste Seltsi väljaandena ilmuv raamat oli valmis trükitud juba 1884. aasta sügiseks, ent tiitellehele sai järgmise aasta number. Reservatsiooniga tuleb suhtuda ka samas seisvatesse sõnadesse, et Kunder on lood «korjanud ja ülesse kirjutanud» – kuigi kogumiku aines on tõesti eesti pärimusele lähedasem kui Kreutzwaldi oma, on jutud enamasti ikkagi autori sõnastuses.