«Selleks, et aru saada, et mingit asja on vaja paremini teha, on mõnikord seda mitu korda vaja teha. Ma ei viita magistritööle, vaid viitan haridusele elus,» vastas Michal oktoobris Nordica teemal Anatassia Kovalenko-Kõlvartile (KE), kel on ülikoolitöödega oma ajalugu.