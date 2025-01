Kerli Reintamm-Guţan Mis kindlustab, et me ei jää järgmise koroonapandeemiaga maailmas üksi?

Tänapäeva ühiskonnas väärtustame põhiõigusi, nagu tegutsemis- ja liikumisvabadus, mis võimaldavad vabalt reisida ja maailma avastada. Samal ajal kaasnevad nende vabadustega riskid, näiteks nakkushaiguste levik. See võib ohustada ka inimesi, kes ei reisi ja ei saa end haiguste eest kaitsta, kuid kellel on õigus tervisele. Seetõttu on riikidevaheline koostöö haiguste kontrolli all hoidmiseks ja leviku piiramiseks hädavajalik, aidates kaitsta inimelusid.