IGOR GRÄZIN Kui looks uue Liivimaa valitsust kujutava superministeeriumi

Auto või bussiga sõites vilksavad isepärased sildid sellest, et ühes või teises kohas on maakonna piir, teisalt jälle vald ja kolmandas Vana-Eesti muinas-maad. Mitmed endised arukad regionaalsed ideed – säilitada maakonnad ja taastada kihelkonnad – on vajunud unustusse koos mälestusega nende autorist Lennart Merist.