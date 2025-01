RAINER SAKS Ukraina tegi brittidega sajandi tehingu

Tegemist ei ole konkreetsete julgeolekugarantiidega Ukrainale, kuid leping näeb ette sõjalise toetuse ja koostöö Ukrainaga nagu ka koostöö mitmes teises olulises valdkonnas Ukraina jaoks. Lepingu suurim maagika seisneb selles, et koostöö perspektiivi nähakse ette järgnevaks sajandiks.

Lisaks teatati ka uuest sõjalise abi paketist, millest kõige huvitavamad on mobiilsed õhutõrje süsteemid Gravehawk. Kuna need süsteemid peaks hakkama kasutama rakette, mis on Ukrainal juba olemas ning mida Ukraina suudab ise toota, peaks selle süsteemi kasutamine olema tulevikus Ukraina jaoks mugav ja kestlik.