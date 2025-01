Postimees on madalast sündimusest kirjutanud korduvalt ning on jätkuvalt seisukohal, et tegemist on eesti rahva jaoks kõige olulisema probleemiga, millega Eesti riik peaks tegelema otsustavalt ja süstemaatiliselt, pidades silmas põhiseaduses sätestatud eesmärki kesta rahvusena läbi aegade.

Teame, et sündimuskäitumine on pikaajaline protsess, mida ei mõjuta lühiajalised kõikumised. Teisisõnu, kui graafikujoon on juba korra allapoole keeranud, on teda raske sundida suunda muutma, justkui maa poole pikeerival lennukil.

Mõneti kummaline on kuulda seisukohti, et on halb, et lapsesaamisest on kujunenud Eestis poliitiline küsimus, nagu ütles teisipäeval ERRi «Esimeses stuudios» rahvastikuteadlane Mare Ainsaar. Meie demograafiline olukord peakski olema olulisel kohal poliitilises agendas, nagu seda on meie kaitsekulutuste teema, kuid selles küsimuses peaks valitsema poliitiline konsensus. Halb on hoopis see, et meil sellist konsensust pole. Nagu ütles Ainsaar, on Eestis teatud erakonnad, kes teemaga tegelevad väga jõuliselt ning on teised erakonnad, kes on ennast sellest väga teadlikult distantseerinud.