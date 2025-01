KADRI PAAS Kui ka terve maailm muutub, siis Eesti loidus meie kaitsmisel jääb

Nüüdseks käib juba kolmandat aastat Ukraina sõda, Soome lahes on Kremli käsilased mitu korda kaableid purustanud või on teinud muid sigadusi, millele ei hakka artikkel 5 hambad. Ent mis ei ole muutunud, on Eesti loidus pidada ennetavaltki hübriidsõda ja valmistuda igati kaitsma oma tsiviiltaristut. Täielikku ükskõiksust põhiseaduse preambuli täitmise suhtes näitas oluliste kaitsehangete venitamine 2031. aastasse, kirjutab ajakirjanik Kadri Paas.