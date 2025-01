Mis on ühist Francis Fukuyama «Ajaloo lõpul», Samuel Huntingtoni «Tsivilisatsioonide kokkupõrkel» ja Magnus Ilmjärve «Hääletul alistumisel»? Need kõik on saanud inspiratsiooni ühest ja samast ajaloolisest pöördepunktist ning on sealtpeale hakanud elama oma elu, kirjutab ajaloolane ja arvamustoimetaja Ago Raudsepp.