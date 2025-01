MIHKEL KUNNUS Eesti riik on kultuuriühik, mitte reostusühik

Küsimuse maailmavaateline aspekt on mingis mõttes isegi lihtsasti lahendatav (hääletame!), mõistagi vajab enne põhjalikku selgitust see, milliste «Brežnevi pakkide» vahel üldse valida on. Olgu vaid öeldud, et ühtegi meeldivat valikut siin pole, saastava energiaga toodetud kaubal on üha vähem globaalset turgu ja põlevkivile kui ammenduvale ja taastumatule maavarale ei saa niikuinii toetuda «läbi aegade».