ERKKI KOORT Seni suurim ukrainlaste õhurünnak Venemaal – see on ainuvõimalik tee

Ukraina on juba mõnda aega rünnanud agressorit tema enda kodus ning see on ainus loogiline tee, mis annab võimaluse Venemaad mõjutada selliselt, kus logistika ja tootmisvõimsuste hävitamine loob eeldused tema survestamiseks piirini, mis hakkaks ka rinnetel mõju avaldama.