MART KULDKEPP Järgmine rünnak ei pruugi enam toimuda vee all

Nüüd sellele reaktsioonina algatatud rahvusvaheline turbemissioon näitab vähemalt kolme asja: esiteks seda, et seesuguste ohtude ennetus ei toimi kuidagi automaatselt, puhtalt NATO liikmelisusest tuleneva üldise heidutuse abil; teiseks seda, et Soome ja Rootsi kuulumine NATOsse on Eesti ja üleüldse Läänemere regiooni julgeoleku jaoks täpselt nii oluline ja vajalik, kui seda nende alliansiga liitumise eel ja ajal ennustati; kolmandaks seda, et lõppkokkuvõttes on Venemaa ikkagi omale võidu kirja saanud, sest Euroopa riikide napid ressursid ja võimekused on tulnud jälle kuidagi ümber jagada. Järgmine rünnak ei pruugi toimuda aga mitte vee all, vaid kuskil mujal, kus tundub olevat mingi nõrk koht. Kindel on ainult see, et toimumata see ei jää.