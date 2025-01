MARJA-LIISA VEISER Tallinn vajab uut hooldekodu

Arvestades, et vanemaealiste inimeste vajadused ja hooldusteenuste nõudlus suureneb, on muutunud üha tähtsamaks vajadus luua uusi hooldekodu kohti, et tagada vanemaealistele väärikas ja turvaline elukeskkond. Olgu veel lisatud, et hooldekodukoha peab kohalik omavalitsus vastavalt seadusele eakale tagama ning vajadusel tasumisel aitama, ühtlasi peab hooldekoduteenus olema kvaliteetne ja kättesaadav.