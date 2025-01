URMAS REINSALU Reformierakond ja Eesti 200, ajage selg sirgu!

Olukord on täiesti ebaloomulik. Vaadakem asjade seisu. Peaminister Michal on kinnitanud, et toetab mittekodanike valimisõiguse äravõtmist. Eesti 200 esindajad on kinnitanud, et toetavad mittekodanike valimisõiguse äravõtmist. Sellekohase muudatusettepaneku on esitanud põhiseaduse muutmise seadusele Isamaa ja teised opositsioonisaadikud. Parlamendi koosseisust üle nelja viiendikku esindavad saadikud väljendavad sellele toetust, kuid paradoksina on koalitsioon tervikuna vastu.