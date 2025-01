Venemaa üritab laiendada teemade ringi, mida uue USA administratsiooniga suhteid alustades saaks lauale panna. President Trumpi meeskond on seni kõnelennud Venemaast ainult Ukraina kontekstis ja see ei ole Venemaa juhtide jaoks sobiv. Testitakse ka USA ametisse asuva administratsiooni närve.

Julgeolekunõukogu liige ja presidendi nõunik Patrušev peegeldas justkui president Trumpi ettepanekut kohtumiseks ja läbirääkimisteks Venemaa presidendiga. Ta täpsustas, et läbirääkimised võiks toimuda ainult USA ja Venemaa vahel ehk siis ilma Ukraina, teiste lääneriikide ja mis Venemaa jaoks on ka eriti oluline, ilma Hiina RV osaluseta. See oleks Venemaa jaoks unistuste stsenaarium, mille täitumisse Venemaal mitte keegi tegelikult ei usu. Aga kui ei ole proovinud, ei saa teada. Patruševi tasemel avalduste tegemine viitab eelkõige kalastamisele.