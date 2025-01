Triin Katariina Tammert 140 aastat Eesti romaani ja muud retseptid talve üleelamiseks

Kääri märgib, et kui teose esimese veerandi kunstilised võtted kuuluvad kõik omaaegse romantilis-sentimentaalse põnevus- ja haledusromaani arsenali, siis hilisemates osades leiame ka kroonika laadis ülevaateid Põhjasõja ajaloost, samuti autoripoolseid kirjeldusi ja sündmuste esitamise käigus antud pilte sissepiiratud Tallinnast, nii et «Vallimäe neitsit» on eesti kirjandusteaduse traditsioonis ka ajalooliseks romaaniks nimetatud. Ta nendib ka, et «Vallimäe neitsi» on stiililt väga ebaühtlane ja kunstiliselt terviklikkuselt palju soovida jättev teos, kus on justkui kaks romaani; siiski on «Vallimäe neitsil» meie romaani kujunemise seisukohalt vähemalt kahesugune teedrajav tähendus.