ERKKI BAHOVSKI Vati seest on raske sõdida

Kanada ajaloolane Margaret MacMillan kirjutab oma suurepärases teoses «The War That Ended Peace. How Europe Abandoned Peace for the First World War», et üks paljudest põhjustest, miks puhkes Esimene maailmasõda, oli sõja vallandanud riikides valitsenud latentne militarism (lastel sõjaväe- või madrusemundrid, sõjatehnikat imiteerivad mänguasjad jne). Nii polevat midagi imestada, kui ertshertsog Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos 28. juunil 1914 oli kui tikk, mis kukkus bensiinikanistrisse. Euroopa plahvatas.