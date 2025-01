VAMBOLA PAAVO Eestlased jäävad leedukatele ronginduses kõvasti alla

Eestlane pole ammu enam rongiusku. Kunagi oli, kui liikus mugav ja kiire «​Tšaika». Tänaseks on «kajakas» ajalugu ning vaevalt linnalähirongid peibutavad kaugemale sõitma. 21. sajandi esimese veerandi märksõnad Euroopa rongiliikluses on mugavus ja kiirus. Rong konkureerib julgelt lennukiga. Meil paraku mitte ja hõiskamiseks pole põhjust. Peaksime võtma eeskuju Leedu Raudteest, milline on selgelt Baltikumis tegija nr 1. Leedulased on eesmärgikindlad. Alles avati mitme ümberistumisega liin, kui tuli uudis, et Leedu rong hakkab alates veebruarist sõitma juba Valgani. See lisab jumet, edasi võiks olla Tartu ning Tallinngi pole kaugel. Saab teoks leedulaste ambitsioonikas plaan võtta kogu Balti pealinnade vaheline opereerimine enda kätte.