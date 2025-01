JUHTKIRI Valimisõigus olgu kodanikel

Praegu, mil kohalikke valimisi puudutav põhiseaduse muudatus on läbinud riigikogus esimese lugemise ja mil muudatusettepanekuid on võimalik teha 20. jaanuarini, on selge, et lõputult vaielda ei saa. Samas on Eesti õigusriik, kus seadusi ei saa vastu võtta ülepeakaela – siin peavad poliitikud süüdistama iseennast, olles ise pannud end sellise ajasurve alla. Kohalikud valimised on selle aasta oktoobris – Ukraina täiemahuline sõda algas ligemale kolm aastat tagasi, seega olnuks aega kohalike valimiste seadusepunktiga tegeleda küll.

Esmaspäevane riigikogu põhiseaduskomisjoni istung tegeles küsimusega, kui palju on kohalikud valimised seotud riigi julgeolekuga. Ei saa lugeda õigeks väidet, et kohalikel omavalitsustel pole riikliku julgeolekuga mingit pistmist – korrakem siin taas, et kohalike omavalitsuste esindajatest koosnev valimiskogu – lisaks sinna kuuluvale riigikogule – võib valida ka riigi presidenti. Lisaks sellele korraldab kohalik omavalitsus kodanikukaitset, mis on muutunud just oluliseks Ukraina sõja kontekstis.

Teine küsimus puudutab küsimust, kes saavad kohalikel valimistel valida, kui Vene ja Valgevene kodanikelt on hääleõigus kadunud. Praeguse eelnõu järgi on nendeks lisaks Eesti kodanikele ELi ja NATO liikmesriikide kodanikud. See tundub mõistlik lahendus – EList ja NATOst välja jäävate demokraatlike riikide kodanikel on alati võimalus taotleda Eesti kodakondsust.