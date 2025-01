ANDRUS KAARELSON Reformierakondlased ei oska raha lugeda

Kümnete aastate jooksul on Reformierakond ehitanud endale kuvandit majandusküsimustes tugevast erakonnast, sellisest parteist, mille juhtivad liikmed mõistavad ettevõtjate keelt, saavad aru, kust raha tuleb. Võib-olla kunagi, enam kui 10 aastat tagasi võis selles kuvandis isegi mingi tõetera sees olla, tänaseks on aga üpris selge, et kõrgemad reformierakondlased ei oska ei raha teenida ega seda isegi mitte kokku lugeda. Reformierakond lihtsalt ei suuda riiki juhtida, sealsetel tipp-poliitikutel, ministritel ja ideoloogidel lihtsalt napib selleks ametialast pädevust.

Viimase umbes poole aasta jooksul oleme pidanud kaks korda (!) imestama, et Eesti riigieelarvest on leitud sinna kuidagi ära kaotatud raha. Jutt ei käi siin mitte tuhandetest, vaid sadadest miljonitest eurodest. Mäletatavasti kuulsime läinud suvel, et majandusministeerium (toona veel Eesti 200 juhtida) oli kogemata eelarvesse planeerinud 100 miljoni euro eest rohkem kulusid, kui plaanis oli. Mõne päeva eest saime aga teada, et eelarvest on jälle leitud 100 miljonit, mis on sinna tekkinud ministrite teadmata, juures kiri «Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks». Valitsuse liikmed laiutavad käsi, rahandusminister ei suuda midagi selgitada.