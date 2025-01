MAIT KRAUN USA on liikumas kiirenevas tempos massiivse võlakriisi poole

Investorid on alates septembrist, mil USA intresse langetama hakkas, tõstnud mässu: turgudel on intressimäärad liikumas hoopis vastupidises suunas. See on osa laiemast protsessist, mis peegeldab usalduse murenemist võlal põhineva rahasüsteemi vastu, kirjutab Tavidi majandusanalüütik Mait Kraun.