Hea küll, pilkav märkus, et «Estnische Kunstakademie ist Judenfrei» – see oli liialdus. Ägedat juudiviha Eesti Kunstiakadeemias ega üldse Eestis ilmselt pole, see jääb ikka islamistlike hilismigrantide harrastuseks, keda meil on vähe (kuid on ja Lääne-Euroopas lausa massiliselt), kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).