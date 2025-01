Sellise ajalooliste nopete protsessi käigus unustab Putin ära aga ühe lihtsa tõe – selle, et asi on maitses ja see, mis tundub normaalne endisele KGB-lasele, ei pruugi tunduda normaalsena neile, kellel õnnestus omandada haridus ning liikuda karjääriredelil edasi KGB abita. Putini ajal sai restorani omanikuks ja «Putini koka» tiitlikandjaks kriminaal Prigožin, kuid see ei teinud Prigožinist väärikat ühiskonnaliiget ega kangelast. Asi on maitses.