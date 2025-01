Eestlaste jonnakas ja visa hing on kaks korda toonud meile ihaldatud vabaduse. Kaldun arvama, et on tekkinud vajadus kolmandat korda meile vabadus tuua – sest Eesti riik on haige (mitte segi ajada Pätsi diagnoosiga haigest rahvast). Elame mingis kummalises nõukaaegse ja Brüsseli plaanimajanduse seguses mullis, kus riigimajandus ei toimi ja eramajandusel ei lasta toimida. Tee, mis tõi meid siia, viib meid tagasi.